Молдавский депутат назвал запрет георгиевских лент нарушением конституции

Молдавский депутат Нестеровский: власти нарушают конституцию, запрещая георгиевские ленты

Власти Молдавии нарушают конституцию страны, запрещая демонстрирование георгиевских лент на День Победы. Об этом заявил молдавский депутат Александр Нестеровский, его слова передает РИА Новости.

«Правительство игнорирует конституционное право граждан на свободу выражения своих мнений и их право на ношение георгиевской ленты. Такое беспредельное поведение должно быть наказано», — заявил он.

Нестеровский напомнил, что конституционный суд страны разрешил носить георгиевскую ленту в память о Великой Отечественной войне.