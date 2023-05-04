Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 4 мая 2023Путешествия

Пассажиры захотели избавиться от попутчицы во время полета и провели голосование

Пассажиры Frontier Airlines поссорились из-за мест и захотели избавиться от попутчицы

Кадр: @lanaisli

Пассажиры рейса Frontier Airlines захотели избавиться от устроившей скандал попутчицы во время полета и провели голосование. Кадры инцидента распространились в сети и стали вирусными, на это обратило внимание Narcity.

По информации издания, конфликт случился между двумя парами из-за мест в самолете. В результате одного из участников ссоры сняли с рейса еще до взлета, а его супруга осталась на борту и продолжила спорить с оппонентами. Вскоре остальные пассажиры тоже включились в дискуссию и попытались рассудить попутчиков.

Конфликт между путешественниками продолжался еще некоторое время, пока один из его участников не предложил провести голосование, чтобы снять с рейса дебоширку. Предполагается, что речь шла о жене сошедшего с самолета перед вылетом мужчины. «Если вы хотите, чтобы ее сняли с рейса, поднимите руки», — заявил пассажир. Однако неизвестно, чем именно завершилась ссора.

В комментариях пользователи посмеялись над ситуацией, удивившись желанию пассажиров выдворить женщину из летящего самолета. Другие заявили, что не поняли причину конфликта и отметили бездействие бортпроводников.

Ранее в апреле россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в самолете и попала в полицию. Ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем из Бангкока в Москву. По словам очевидцев, на протяжении всего полета пьяная девушка выкрикивала антивоенные лозунги и ругалась с членами экипажа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
Названы районы Москвы со снижением цен на «вторичку»
Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле
США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая
СКР нашел еще 22 жертвы серийного российского отравителя Выговского
Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»
22-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ
Организатор «Дикой мяты» объяснил отсутствие иностранных исполнителей
Общевойсковая армия ЦВО получила 11 танков Т-90М «Прорыв»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.