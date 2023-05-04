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11:05, 4 мая 2023Россия

Участнице эротической фотосессии на могиле Горшка пригрозили уголовным делом

Мастер маникюра из Белоруссии устроила эротическую фотосессию на могиле Горшка

Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

На могиле скончавшегося в 2013 году Михаила Горшенева (Горшка) на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге устроили возмутившую фанатов эротическую фотосессию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Издание опубликовало снимок, на котором девушка в розовой шубе и нижнем белье позирует на надгробии фронтмена группы «Король и Шут». В руках у нее красные гвоздики с могилы рок-музыканта.

По данным Mash, фотографировавшаяся на кладбище — мастер маникюра из Белоруссии.

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Администраторы страницы фан-клуба Горшенева обратили внимание на снимок и пригрозили участнице фотосессии уголовным делом.

Ранее сообщалось, что жилетку сооснователя «Короля и Шута» украли с посвященной группе панк-выставки.

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Марк Леонов
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