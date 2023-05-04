В Москве откроют закрытый на ремонт участок зеленой ветки метро

10 мая в Москве откроют участок метро между станциями «Орехово» и «Автозаводская»

10 мая 2023 года в Москве для пассажиров откроют южный участок Замоскворецкой (зеленой) ветки московского метрополитена. До этого станции были закрыты на ремонт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

В ноябре 2022 года участок между станциями «Орехово» и «Автозаводская» закрыли для реконструкции тоннеля и ремонта. Торжественное открытие состоит 9 мая, а на следующий день участком смогут пользоваться пассажиры. Ранее в Департаменте транспорта заявляли, что запустят движение по участку в конце мая.

В издании уточнили, что участок «Автозаводская» — «Орехово» закрыли, чтобы построить тоннель протяженностью 120 метров на участке между «Царицыно» и «Кантемировской». Нюанс работ состоял в том, что тупики для разворота поездов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», поэтому движение прекратили и там.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первая очередь Троицкой линии метро должна начать работать в 2024 году. Тогда москвичам разрешат передвигаться по участку ветки в 25 километров и приезжать в Коммунарку от станции «ЗИЛ».