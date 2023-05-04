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15:32, 4 мая 2023Культура

Приянка Чопра рассказала о депрессии из-за неудачной пластической операции

Приянка Чопра рассказала о глубокой депрессии из-за неудачной пластической операции

Фото: Andrew Kelly / Reuters

40-летняя индийская актриса, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» и супруга певца Ника Джонаса Приянка Чопра рассказала, что ее психическое здоровье ухудшилось из-за неудачной пластической операции. Ее цитирует Page Six.

По словам актрисы, операция по исправлению носа была рекомендована ей врачом. «Это была темная фаза», — призналась Чопра. Она отметила, что процедура сделала ее лицо «совершенно другим», из-за чего артистка впала в «глубокую, глубокую депрессию».

Помимо того, что ринопластика повлияла на внешний вид и внутреннее состояние Чопры, она также негативно отразилась на ее работе. Победительница конкурса «Мисс мира — 2000» поделилась, что ее уволили из трех разных фильмов.

Ранее Чопра на открытии кинофестиваля South by Southwest (SXSW) пожаловалась на бодишейминг.

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Варвара Кошечкина
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