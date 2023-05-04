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20:40, 4 мая 2023Из жизни

Альтернативная претендентка на британский престол приедет на коронацию Карла III

В коронации Карла III примет участие его соперница из династии королей Британии в изгнании

Фото: Dean Lewins / Reuters

На коронацию короля Британии Карла III приедет его соперница — альтернативная претендентка на английский престол по якобитской линии наследования. Об этом сообщает сайт Royal Central.

В коронации примет участие принцесса София Елизавета Мария Габриэла фон унд цу Лихтенштейн и ее муж принц Алоиз. Они будут представлять королевскую династию Лихтенштейна и, как ожидается, не станут заявлять о своих правах на трон.

Принцесса София — наследница британского монарха Якова II, свергнутого в 1688 году. После него власть перешла его дочери Марии и ее мужу — правителю Нидерландов Вильгельму Оранскому. Противники считали их самозванцами и верили, что истинные короли — это Яков и его потомки, живущие в изгнании.

Сейчас якобитским правителем Великобритании считается Франциск II, более известный как герцог Франц Баварский. Принцесса София — его племянница, занимающая второе место в якобитской линии наследования после своего отца, принца Макса-Эммануила Баварского.

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Карла III пройдет 6 мая в Лондоне. Ожидается, что в ней будут участвовать король ашанти Осей-Туту II, королева эллинов Анна-Мария Датская, японские принц Фумихито и принцесса Кико, иорданский король Абдалла II, князь Монако Альбер II, король Нидерландов Виллем-Александр, испанский король Филипп VI, шведский король Карл XVI Густав, датский кронпринц Фредерик, король Тонги Тупоу VI, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и представители других королевских династий мира.

Ранее сообщалось, что Карл III оказался миллиардером. По оценкам экспертов, его состояние составляет 1,82 миллиарда фунтов стерлингов (около 185 миллиардов рублей).

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Олег Парамонов
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Альтернативная претендентка на британский престол приедет на коронацию Карла III
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