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19:53, 4 мая 2023Мир

Россия призвала проконтролировать биолаборатории США

Делегация России на ПАЧЭС призвала проконтролировать биолаборатории США

Фото: Business Wire / AP

Россия считает, что биолаборатории США в ряде стран — серьезная угроза и их деятельность нужно проконтролировать. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева, ее слова приводит ТАСС.

«Мы сегодня предупредили парламенты мира, что есть серьезная угроза, когда США размещают [в других государствах] свои биолаборатории, выращивают патогены», — рассказала она. Тимофеева добавила, что делегация России призвала коллег по ПАЧЭС (в объединение том числе входят страны Европы) проконтролировать работу этих лабораторий.

Российские власти утверждают, что обнаружили на Украине биолаборатории, где при участии США якобы создавалось «этнически ориентированное» биологическое оружие. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признавала, что на Украине были объекты биологических исследований американцев, но не приводила подробностей.

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Виктория Кондратьева
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