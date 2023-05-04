Мобилизованным рассказали о праве оформить кредитные каникулы задним числом

ЦБ заявил, что мобилизованные россияне могут оформить кредитные каникулы задним числом

Существующие правовые нормы позволяют мобилизованным россиянам и другим участникам специальной военной операции (СВО) оформить кредитные каникулы «задним числом», рассказали в пресс-службе Банка России.

Указанные категории граждан имеют право направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату с начала частичной мобилизации. Исключением являются каникулы по кредитным картам — они могут начинаться лишь с даты подачи требования.

Все проценты по займу, начисленные с установленной заемщиком даты, пересчитываются, а начисленные пени (штрафы, неустойки) за этот период отменяются.

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для военнослужащих в октябре 2022 года. Документ предполагает, что все участники военных действий и члены их семей могут получить отсрочку по выплатам по потребительским и ипотечным кредитам или уменьшить размер платежей на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней. Речь идет об обязательствах по кредитному договору, заключенному до мобилизации или подписания контракта, до дня участия в СВО.