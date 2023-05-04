Русское общество в Латвии раскрыло планы на запрещенный в стране День Победы

Русское общество в Латвии отметит запрещенный в стране День Победы

Несмотря на запрет латвийских властей, члены Русского общества в Латвии (РОвЛ) будут отмечать День Победы, сообщила председатель РОвЛ Татьяна Фаворская. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась планами сообщества на 9 Мая.

Отмечать День Победы, конечно, мы будем. Это само собой разумеющееся Татьяна Фаворская председатель Русского общества в Латвии

«Мы рассматривали разные идеи. Например, прийти на место уничтоженного памятника освободителям на площадь возложить цветы. Но госполиция нас предупредила, что это будет противозаконно. Нам это запрещают», — отметила Фаворская.

Также собеседница «Ленты.ру» рассказала, что в предупреждении указано, что нельзя собираться на кладбище. Цветы возложить будет можно, но задерживаться нельзя, добавила она.

«Мы будем посещать воинские мемориалы. У нас их очень много. Вся латвийская земля полита кровью советских солдат. Очень много воинских захоронений. Сейчас мы прибираемся на всех кладбищах, наводим порядок и украшаем. Планируем посетить воинские захоронения в разных местах», — поделилась планами Русского общества в Латвии Фаворская.

20 апреля Сейм Латвии в срочном порядке в двух чтениях принял закон, который запрещает проводить 9 мая любые массовые мероприятия, кроме тех, что приурочены к Дню Европы.

Согласно аннотации, цель инициативы — защитить интересы государства и общества, избежать беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Также закон призван не допустить угрозы и уничижения ценностей Латвии как демократического государства, раскола общества, прославления войны, тоталитаризма, насилия и искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Государства Евросоюза отмечают день окончания Второй мировой войны 8 мая. 9 мая в странах ЕС назван Днем Европы в честь годовщины принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана об объединении металлургической, железорудной и угледобывающей промышленностей Франции и Западной Германии. Дату принято считать отправной точкой начала европейской интеграции.