Русское общество в Латвии раскрыло планы на запрещенный в стране День Победы
Несмотря на запрет латвийских властей, члены Русского общества в Латвии (РОвЛ) будут отмечать День Победы, сообщила председатель РОвЛ Татьяна Фаворская. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась планами сообщества на 9 Мая.
Отмечать День Победы, конечно, мы будем. Это само собой разумеющееся
«Мы рассматривали разные идеи. Например, прийти на место уничтоженного памятника освободителям на площадь возложить цветы. Но госполиция нас предупредила, что это будет противозаконно. Нам это запрещают», — отметила Фаворская.
Также собеседница «Ленты.ру» рассказала, что в предупреждении указано, что нельзя собираться на кладбище. Цветы возложить будет можно, но задерживаться нельзя, добавила она.
«Мы будем посещать воинские мемориалы. У нас их очень много. Вся латвийская земля полита кровью советских солдат. Очень много воинских захоронений. Сейчас мы прибираемся на всех кладбищах, наводим порядок и украшаем. Планируем посетить воинские захоронения в разных местах», — поделилась планами Русского общества в Латвии Фаворская.
20 апреля Сейм Латвии в срочном порядке в двух чтениях принял закон, который запрещает проводить 9 мая любые массовые мероприятия, кроме тех, что приурочены к Дню Европы.
Согласно аннотации, цель инициативы — защитить интересы государства и общества, избежать беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Также закон призван не допустить угрозы и уничижения ценностей Латвии как демократического государства, раскола общества, прославления войны, тоталитаризма, насилия и искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.
Государства Евросоюза отмечают день окончания Второй мировой войны 8 мая. 9 мая в странах ЕС назван Днем Европы в честь годовщины принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана об объединении металлургической, железорудной и угледобывающей промышленностей Франции и Западной Германии. Дату принято считать отправной точкой начала европейской интеграции.