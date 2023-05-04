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13:36, 4 мая 2023Из жизни

Врачи пришили юноше ногу задом наперед и спасли ему жизнь

Daily Star: врачи в Великобритании спасли пациента, пришив ему ногу задом наперед

Фото: JAFAR AHMED / Unsplash

Врачи в городе Бирмингем, Великобритания, ампутировали ногу пациенту и пришили ее задом наперед, чем спасли ему жизнь. Об этом сообщает Daily Star.

Ибрагим Абдулрауфа, которому тогда было 14 лет, получил травму после жесткой атаки на футбольном матче. На следующий день он проснулся с невыносимой болью. Юношу госпитализировали.

В больнице врачи сначала предположили, что у него киста. Через шесть недель пребывания в больнице у Абдулрауфа диагностировали рак кости. Специалисты предложили пациенту редкую операцию — ротационную пластику, в ходе которой удаляется средняя часть ноги, а нижняя пришивается задом наперед. Без этой операции рак мог бы распространиться.

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Подросток согласился на хирургическое вмешательство. «Я не мог представить себе, как буду выглядеть с пришитой задом наперед ногой. Я думал, что буду похож на чудовище Франкенштейна. После операции я очнулся совершенно обнаженным. Я не знал, провели ли ее или еще нет. Я поднял одеяло и не мог поверить в увиденное. Когда я пошел спать, у меня была нога, а теперь она была пришита обратной стороной», — рассказал пациент.

Восстановление после операции заняло три года. Абдулрауфу приходилось ежедневно выполнять упражнения и проходить интенсивную физическую терапию. Сейчас ему 22 года, он снова может ходить и благодарен врачам за возможность снова двигать ногой благодаря ротационной пластике и повторному соединению всех нервов.

Ранее сообщалось, что житель английского города Мэнсфилд лишился большого пальца на правой руке, взамен врачи пришили ему большой палец ноги. Новый палец прижился благодаря физиотерапии и силовым нагрузкам.

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Алиса Дмитриева
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