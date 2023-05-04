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07:30, 4 мая 2023Путешествия

Россиянка посетила Кубу и описала отдых словами «с ромом потянет»

Читательница «Тонкости туризма» назвала экскурсии на Кубе большим разочарованием

Фото: XH_S / Unsplash

Россиянка, посетившая с мужем Кубу, перечислила минусы отдыха и описала его словами «с ромом потянет». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам соотечественницы, местом проведения отпуска они выбрали четырехзвездочный отель Mojito на острове Кайо-Коко, работающий по системе «все включено». Самым большим разочарованием в поездке оказались экскурсии, приобретенные в гостинице. «Ретроавтомобиль плюс фотосессия — единственное, за что не жалко потраченных денег. Остальные экскурсии — ужасные. Выкачивают деньги на каждом шагу, даже за воду, абсолютно неинформативный рассказ экскурсовода, плохо организованный трансфер», — высказалась читательница портала.

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Также среди минусов туристка назвала плохое состояние отеля, старую сантехнику, плохо работающую бытовую технику и не самую изысканную еду. «Но! Чистое постельное белье, удобные матрасы, зеленая территория, чистые бассейны, улыбчивый и приветливый персонал. Все недостатки скрашивают алкоголь и пляж, а если вы не любитель выпить, то, конечно, будете строчить гневные отзывы и рассматривать все трещины и пыль», — отметила она.

Еще одним недостатком курорта путешественница назвала большое количество комаров, атакующих отдыхающих. Девушка призналась, что избавиться от москитов не помогают ни спрей, ни фумигатор. Лучше всего привезти из дома сетчатый балдахин и накрывать им кровать во время сна.

Ранее сообщалось, что несколько банков Гаваны на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На табло банкоматов стала отображаться эмблема российской платежной системы. Кроме того, стала доступно снятие средств с карт банков России. Наличные выдают в кубинских песо.

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Валентина Процкова
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