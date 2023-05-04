Стало известно о возможном росте поставок российской нефти

Reuters: в мае Россия может увеличить экспорт нефти из западных портов на два процента

Российские нефтяные компании в мае могут увеличить экспорт нефти из западных портов (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга) на два процента по сравнению с апрелем, так что поставки достигнут максимума с 2019 года. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами отгрузки из портов, сообщает Reuters.

По их данным, в среднем поставки составят 2,42 миллиона баррелей в сутки (2,38 миллиона баррелей в сутки в апреле). Погрузка отдельно из балтийских портов Приморска и Усть-Луги достигнет 7,5 миллиона тонн (7,2 миллиона в апреле), эти данные включают в себя транзит казахстанского сорта нефти KEBCO.

Основными покупателями, как и в прошлые месяцы, выступят азиатские страны. На фоне нового снижения нефтяных котировок стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals окажется ниже потолка цен, что снижает риски.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак объяснил подсчеты ряда экспертов, свидетельствующие о том, что на фоне заявлений о сокращении добычи нефти Россия увеличивает экспорт. По его словам, российские компании придерживаются графика снижения добычи, но поставки по морю растут за счет меньшей загрузки нефтепроводов. Так, прокачка в Евросоюз упала на две трети.

Стоимость российской нефти выросла в апреле до максимума с начала действия западных санкций. Однако в первую неделю мая она вновь подешевела. Несмотря на рост цен, объем недополученных нефтегазовых доходов в апреле, по данным Минфина, достиг 146 миллиардов рублей, что на 34,4 миллиарда больше, чем ожидалось.