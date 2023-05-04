Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 4 мая 2023Бывший СССР

В мэрию Кишинева пришли с обысками по делу о хищении средств для беженцев

Правоохранители пришли с обысками в мэрию Кишинева по делу о хищении средств для беженцев

Фото: Robson90 / Shutterstock / Fotodom

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и антикоррупционная прокуратура Молдавии пришли с обысками к сотрудникам мэрии Кишинева по делу о хищении средств, полученных от других государств для беженцев с Украины. Об этом сообщила глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински, передает РИА Новости.

Молдавские правоохранители посетили несколько адресов в столице, в том числе пришли к чиновникам из Главного управления медицинской и социальной помощи Кишинева. По мнению мэра города Иона Чебана, обвинения — это попытка очернить лично его и его команду. За обысками, уверен он, стоят «преднамеренные отчаянные действия партии "Действие и солидарность"».

«Люди в масках пришли сегодня к главе Управления здравоохранения Борису Гылкэ и к другим сотрудникам, потому что сегодня мэрия Кишинева организует крупнейший социальный форум, и это не нравится властям, потому что многие гости приезжают из-за рубежа. Около 100 спикеров и гостей из 30 стран… », — заявил Чебан, отметив, что властям «не удалось добраться» до его семьи, поэтому они взялись за его коллег.

Ранее правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» обвинила мэра Кишинева в работе на Россию. Он якобы передал план с расположением стратегических учреждений молдавский столицы российской компании, в которой работает сотрудник Федеральной службы безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Командир «Ахмата» заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ
87-летний Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости
Санкции обвалили российский экспорт леса
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о потерях ВСУ под Белогоровкой
Российского хоккеиста признали первой звездой матча плей-офф НХЛ
Захарова назвала ответственных за агрессию Украины против России
Полиция в Финляндии начала расследование нападения на российское консульство
МИД Франции назвал атаку на Кремль странным и загадочным инцидентом
Электропоезд насмерть сбил человека на подмосковной станции
Сирия отреагировала на атаки беспилотников на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.