В мэрию Кишинева пришли с обысками по делу о хищении средств для беженцев

Правоохранители пришли с обысками в мэрию Кишинева по делу о хищении средств для беженцев

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и антикоррупционная прокуратура Молдавии пришли с обысками к сотрудникам мэрии Кишинева по делу о хищении средств, полученных от других государств для беженцев с Украины. Об этом сообщила глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински, передает РИА Новости.

Молдавские правоохранители посетили несколько адресов в столице, в том числе пришли к чиновникам из Главного управления медицинской и социальной помощи Кишинева. По мнению мэра города Иона Чебана, обвинения — это попытка очернить лично его и его команду. За обысками, уверен он, стоят «преднамеренные отчаянные действия партии "Действие и солидарность"».

«Люди в масках пришли сегодня к главе Управления здравоохранения Борису Гылкэ и к другим сотрудникам, потому что сегодня мэрия Кишинева организует крупнейший социальный форум, и это не нравится властям, потому что многие гости приезжают из-за рубежа. Около 100 спикеров и гостей из 30 стран… », — заявил Чебан, отметив, что властям «не удалось добраться» до его семьи, поэтому они взялись за его коллег.

Ранее правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» обвинила мэра Кишинева в работе на Россию. Он якобы передал план с расположением стратегических учреждений молдавский столицы российской компании, в которой работает сотрудник Федеральной службы безопасности.