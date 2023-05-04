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23:46, 4 мая 2023Спорт

«Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года

«Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» и стал чемпионом Италии впервые за 33 года
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен. Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

«Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу впервые за 33 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда на выезде сыграла вничью 1:1 с «Удинезе» в матче 33-го тура серии А и досрочно обеспечила себе чемпионство. У гостей отличился Виктор Осимхен, а у хозяев гол забил Санди Ловрич.

«Наполи» расположился на первой строчке в таблице, набрав 80 очков. Таким образом, за пять матчей до конца турнира клуб опережает ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков.

В прошлый раз команда выиграла национальный чемпионат в сезоне-1989/1990. Тогда за клуб играл форвард Диего Марадона. До этого неаполитанцы победили лишь однажды — в сезоне-1986/1987.

Ксения Курашкина
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