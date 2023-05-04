Посольство России подтвердило нападение на российского делегата в Анкаре

Посольство России подтвердило нападение на члена делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Посольство России в Анкаре подтвердило, что на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Валерия Ставицкого напали украинские коллеги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирину Касимову.

Отмечается, что Ставицкий находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Также Касимова указала, что внимание турецких властей должным образом привлечено «к этому вопиющему случаю». «Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание», — заявила она.

Инцидент попал на видео. Он произошел в коридорах гостиницы в Анкаре. На записи видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый флаг, в этот момент к нему быстрым шагом приблизился российский делегат и резко выдернул его из рук политика. В ответ парламентарий набросился с кулаками на Ставицкого, нанеся ему несколько ударов.