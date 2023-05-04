Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 4 мая 2023Мир

Посольство России подтвердило нападение на российского делегата в Анкаре

Посольство России подтвердило нападение на члена делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Посольство России в Анкаре подтвердило, что на российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Валерия Ставицкого напали украинские коллеги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирину Касимову.

Отмечается, что Ставицкий находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Также Касимова указала, что внимание турецких властей должным образом привлечено «к этому вопиющему случаю». «Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание», — заявила она.

Инцидент попал на видео. Он произошел в коридорах гостиницы в Анкаре. На записи видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый флаг, в этот момент к нему быстрым шагом приблизился российский делегат и резко выдернул его из рук политика. В ответ парламентарий набросился с кулаками на Ставицкого, нанеся ему несколько ударов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о срыве Путиным секретного плана по уничтожению России
Лифт с подростком упал в Москве
Неймар заявил о готовности покинуть ПСЖ
Дрон в небе Киева сняли на видео
Посольство России подтвердило нападение на российского делегата в Анкаре
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве с гибридным графиком работы
Пашинян анонсировал визит в Москву
США усомнились в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
Депутат Госдумы назвал Бельгию барыгой
Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.