Вернувшийся из Мексики турист нашел в чемодане тарантула и снял его на видео

Британский турист вернулся из Мексики и нашел в чемодане 12-сантиметрового паука-птицееда

Британский турист вернулся из Мексики и нашел в чемодане 12-сантиметрового тарантула. Мужчина снял членистоногое на видео, которое опубликовано на YouTube-канале South West News Service.

Автор ролика показал вблизи красноволосого паука-птицееда, обычно обитающего в мексиканских лесах. 31-летний Джеймс Магридж (James Mugridge) обнаружил его среди своих джинс и поначалу сильно испугался.

По информации New York Post, тарантул находился в штанах минимум двое суток и умер в пути.

«Нам повезло, потому что сумка должна была быть в салоне самолета, но места не хватило», — рассказал Магридж.

Ранее пассажир воздушного судна поймал пробравшегося на борт тарантула и попал на видео. На размещенных кадрах видно, как мужчина идет по проходу с прозрачным пакетом в руках, внутри которого находится большой ядовитый паук.