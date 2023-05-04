Врач предупредил о вреде популярного напитка для мужского сексуального здоровья

Уролог-андролог Гусейин Садыков: употребление пива ухудшает эрекцию

Чрезмерное употребление пива способствует развитию гормонального дисбаланса, что ухудшает эрекцию и снижает мужское либидо. О вреде популярного пенного напитка предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, в пиве содержатся фитогормоны, которые по структуре схожи с женскими половыми гормонами эстрогенами. Их длительное воздействие на организм, считает он, разрушительно сказывается на мужском сексуальном здоровье.

Возникает дисбаланс тестостерона и эстрогенов, что приводит к развитию абдоминального и общего ожирения, гиперхолестеринемии, гипогонадизма, инсулинорезистентности. Эти патологии оказывают отрицательное воздействие на эректильную функцию Гусейн Садыков уролог-андролог

Уролог предупредил, что помимо долгосрочных последствий пиво имеет сиюминутный негативный эффект на эректильную функцию. Он объяснил, что в первые минуты после употребления хмельного напитка возникает ощущение эйфории и повышается либидо. Однако половой акт, по словам Садыкова, часто оказывается нестабильным, его приходится прерывать из-за рефлекторной венозной утечки.

Специалист добавил, что регулярное употребление любого алкоголя плохо воздействует на сексуальное здоровье мужчины. По его словам, спиртное вредит печени и поджелудочной железе, что влечет к развитию различных заболеваний, которые становятся причинами эректильной дисфункции и других сексуальных нарушений.

Ранее уролог Антон Ротов перечислил причины возникновения проблем с сексуальным здоровьем мужчин. Он также назвал надежный способ, как предотвратить возрастное ухудшение эрекции.