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05:30, 4 мая 2023Забота о себе

Врач предупредил о вреде популярного напитка для мужского сексуального здоровья

Уролог-андролог Гусейин Садыков: употребление пива ухудшает эрекцию

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Чрезмерное употребление пива способствует развитию гормонального дисбаланса, что ухудшает эрекцию и снижает мужское либидо. О вреде популярного пенного напитка предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, в пиве содержатся фитогормоны, которые по структуре схожи с женскими половыми гормонами эстрогенами. Их длительное воздействие на организм, считает он, разрушительно сказывается на мужском сексуальном здоровье.

Возникает дисбаланс тестостерона и эстрогенов, что приводит к развитию абдоминального и общего ожирения, гиперхолестеринемии, гипогонадизма, инсулинорезистентности. Эти патологии оказывают отрицательное воздействие на эректильную функцию

Гусейн Садыковуролог-андролог

Уролог предупредил, что помимо долгосрочных последствий пиво имеет сиюминутный негативный эффект на эректильную функцию. Он объяснил, что в первые минуты после употребления хмельного напитка возникает ощущение эйфории и повышается либидо. Однако половой акт, по словам Садыкова, часто оказывается нестабильным, его приходится прерывать из-за рефлекторной венозной утечки.

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Специалист добавил, что регулярное употребление любого алкоголя плохо воздействует на сексуальное здоровье мужчины. По его словам, спиртное вредит печени и поджелудочной железе, что влечет к развитию различных заболеваний, которые становятся причинами эректильной дисфункции и других сексуальных нарушений.

Ранее уролог Антон Ротов перечислил причины возникновения проблем с сексуальным здоровьем мужчин. Он также назвал надежный способ, как предотвратить возрастное ухудшение эрекции.

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Екатерина Улитина
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