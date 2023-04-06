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21:42, 6 апреля 2023Забота о себе

Врач перечислил причины проблем с эрекцией после 30 лет

Уролог Ротов рассказал, что 80 процентов пациентов можно избавить от проблем с эрекцией

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с эрекцией могут возникнуть у молодых мужчин (от 30 лет), но чаще с проблемой сталкиваются мужчины в возрасте. Уролог Антон Ротов перечислил «Ленте.ру» причины развития болезни и обнадежил, что 80 процентов пациентов можно избавить нее.

«Эрекция — сложный многоступенчатый процесс. Под воздействием внешних стимулов, в условиях достаточного уровня тестостерона, в головном мозге возникает возбуждение. Затем сигнал по нервным волокнам идет к половому члену. Происходит усиление кровенаполнения с одновременным замедлением оттока. Так возникает эрекция, — рассказал врач. — В пожилом возрасте возможны проблемы на каждом из этих этапов».

По словам Ротов, примерно с 30 лет у мужчин происходит постепенное снижение концентрации тестостерона. Если его уровень падает ниже условной границы, то либидо снижается.

Если же с возбуждением все хорошо, но нарушено проведение нервных импульсов (такое бывает, например, при травмах и заболеваниях поясничного отдела позвоночника, межпозвонковых грыжах, сахарном диабете), то процесс тормозится на этом этапе

Антон Ротовуролог

Наконец, заболевания сердечно-сосудистой системы — гипертония, сердечная недостаточность, атеросклероз и высокий уровень холестерина — препятствуют эрекции на последнем этапе, продолжил уролог.

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Однако предотвратить возрастное ухудшение эрекции можно, обнадежил врач. Для сохранения достаточного уровня тестостерона нужно следить за весом, правильно питаться, регулярно заниматься спортом. Для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы рекомендуется, помимо перечисленного, контролировать уровень артериального давления, глюкозы и холестерина, а также регулярно проходить диспансеризацию.

«Что же делать, если проблема все же возникла и эрекция больше не наступает? Не отчаиваться! У урологов и андрологов имеется достаточно возможностей, чтобы восстановить ее на любом этапе», — говорит Ротов.

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что с помощью современных препаратов можно безопасно повысить уровень тестостерона, усилить приток крови к половому члену и восстановить эрекцию у 80 процентов пациентов. Если же медикаментозное лечение не помогает, то есть радикальный способ — протезирование полового члена. Современные протезы, по его словам, практически незаметны и весьма функциональны.

Ранее Антон Ротов рассказал, как бороться с преждевременной эякуляцией. По его словам, преждевременная эякуляция бывает связана с гиперчувствительностью головки полового члена и с повышенной возбудимостью соответствующих центров головного мозга.

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Вера Владзиевская
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