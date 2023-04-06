Врач перечислил причины проблем с эрекцией после 30 лет

Уролог Ротов рассказал, что 80 процентов пациентов можно избавить от проблем с эрекцией

Проблемы с эрекцией могут возникнуть у молодых мужчин (от 30 лет), но чаще с проблемой сталкиваются мужчины в возрасте. Уролог Антон Ротов перечислил «Ленте.ру» причины развития болезни и обнадежил, что 80 процентов пациентов можно избавить нее.

«Эрекция — сложный многоступенчатый процесс. Под воздействием внешних стимулов, в условиях достаточного уровня тестостерона, в головном мозге возникает возбуждение. Затем сигнал по нервным волокнам идет к половому члену. Происходит усиление кровенаполнения с одновременным замедлением оттока. Так возникает эрекция, — рассказал врач. — В пожилом возрасте возможны проблемы на каждом из этих этапов».

По словам Ротов, примерно с 30 лет у мужчин происходит постепенное снижение концентрации тестостерона. Если его уровень падает ниже условной границы, то либидо снижается.

Если же с возбуждением все хорошо, но нарушено проведение нервных импульсов (такое бывает, например, при травмах и заболеваниях поясничного отдела позвоночника, межпозвонковых грыжах, сахарном диабете), то процесс тормозится на этом этапе Антон Ротов уролог

Наконец, заболевания сердечно-сосудистой системы — гипертония, сердечная недостаточность, атеросклероз и высокий уровень холестерина — препятствуют эрекции на последнем этапе, продолжил уролог.

Однако предотвратить возрастное ухудшение эрекции можно, обнадежил врач. Для сохранения достаточного уровня тестостерона нужно следить за весом, правильно питаться, регулярно заниматься спортом. Для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы рекомендуется, помимо перечисленного, контролировать уровень артериального давления, глюкозы и холестерина, а также регулярно проходить диспансеризацию.

«Что же делать, если проблема все же возникла и эрекция больше не наступает? Не отчаиваться! У урологов и андрологов имеется достаточно возможностей, чтобы восстановить ее на любом этапе», — говорит Ротов.

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что с помощью современных препаратов можно безопасно повысить уровень тестостерона, усилить приток крови к половому члену и восстановить эрекцию у 80 процентов пациентов. Если же медикаментозное лечение не помогает, то есть радикальный способ — протезирование полового члена. Современные протезы, по его словам, практически незаметны и весьма функциональны.

Ранее Антон Ротов рассказал, как бороться с преждевременной эякуляцией. По его словам, преждевременная эякуляция бывает связана с гиперчувствительностью головки полового члена и с повышенной возбудимостью соответствующих центров головного мозга.