Названы районы Москвы с наибольшим числом дорогих новостроек

«Метриум»: больше всего премиальных новостроек в Савеловском и Пресненском районах Москвы

В апреле 2023 года больше всего новостроек премиум-класса доступны для покупки в Савеловском районе Москвы — на продажу выставлены 640 лотов (на 51,3 процента больше, чем годом ранее). Локации столицы с наибольшим предложением дорогого первичного жилья назвали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по предложению новостроек премиум класса занимает Пресненский район — там представлен 571 объект. Третью строчку занимает район Марьина Роща с 388 лотами. В пятерку лидеров также вошли районы Дорогомилово (336 лотов) и Преображенское (257 объектов), уточняют аналитики.

В целом в Москве представлено 5480 объектов в новостройках премиум-класса. Из них 4600 — это квартиры, а 900 — апартаменты. «Лидерство Савеловского района в топ-10 локаций Москвы по объему предложения жилья премиум-класса связано с реализацией здесь жилого комплекса Symphony 34. Пресненский район традиционно является одним из самых застраиваемых в ЦАО, на данный момент здесь реализуется семь премиальных проектов. Результат Марьиной Рощи связан со строительством двух больших жилых комплексов премиум-класса — Mod и PRIDE», — прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Рулан Сырцов.

Ранее сообщалось, что по итогам марта 2023 года спрос на элитные новостройки в Москве вырос в 2,5 раза по сравнению с февралем. Всего за месяц на московском рынке высокобюджетного нового жилья было заключено 70 сделок — на 156 процентов больше, чем месяцем ранее.