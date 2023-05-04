Стало известно о стягивании составов с техникой ВСУ в сторону Приднестровья

RusVesna сообщила о стягивании составов с техникой ВСУ в сторону Приднестровья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой, артиллерийскими орудиями и боеприпасами, в том числе с самоходными гаубицами. Об этом сообщает «Русская Весна».

Стало известно, что к границам непризнанной республики также перебрасывают личный состав украинских войск.

Ранее RT сообщило, что Вооруженные силы Украины перебросили тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье.

Источник издания заявил, что с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя и организовать вооруженную провокацию, чтобы отвлечь российские войска. Вторая группировка в это время направится в село Колбасна в Приднестровье для захвата складов с боеприпасами.

