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04:23, 4 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании составов с техникой ВСУ в сторону Приднестровья

RusVesna сообщила о стягивании составов с техникой ВСУ в сторону Приднестровья

Фото: Ann-Marie Utz / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой, артиллерийскими орудиями и боеприпасами, в том числе с самоходными гаубицами. Об этом сообщает «Русская Весна».

Стало известно, что к границам непризнанной республики также перебрасывают личный состав украинских войск.

Ранее RT сообщило, что Вооруженные силы Украины перебросили тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье.

Источник издания заявил, что с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя и организовать вооруженную провокацию, чтобы отвлечь российские войска. Вторая группировка в это время направится в село Колбасна в Приднестровье для захвата складов с боеприпасами.

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Марина Совина
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