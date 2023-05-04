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16:16, 4 мая 2023Культура

Иранскому режиссеру запретили ехать на Каннский кинофестиваль

Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу запретили ехать на Каннский кинофестиваль
Мохаммад Расулоф

Мохаммад Расулоф. Фото: Regis Duvignau / Reuters

Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу запретили ехать на Каннский кинофестиваль, чтобы участвовать в составе жюри программы «Особый взгляд». Об этом сообщает Deadline.

Постановщик подтвердил данную информацию. Он также отметил, что ему не дали выехать из страны по неназванным причинам. Известно, что в феврале текущего года Расулофа временно выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья после семи месяцев заключения.

Мохаммада Расулофа арестовали 8 июля 2022 года в рамках репрессивных мер против подписавших петицию к силовикам и военным Ирана под названием «Положите ружье». Активисты просили не применять силу к протестующим в стране. Под коллективным обращением подписались более 100 деятелей киноиндустрии в конце мая. Сами протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.

Премьерные показы таких картин Расулофа, как «Рукописи не горят» и «Неподкупный» проходили в Каннах в 2013 и 2017 годах. Оба фильма получили призы ФИПРЕССИ и награду «За лучший фильм» соответственно.

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Сергей Равин
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