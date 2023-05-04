Россиянин зарезал сына во время ссоры и получил девять лет колонии

В Тверской области осудили на девять лет колонии мужчину, зарезавшего сына во время ссоры

В Тверской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 53-летнего мужчину за убийство сына во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 29 мая 2022 года пьяный отец около входной двери в квартиру дома в городе Старица поссорился с сыном. Он достал нож и 13 раз ударил его в голову, телу и шею, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Тюмени россиянин приревновал сожительницу к соседу и зарубил двоих мужчин топором.