Подсчитано число жертв наводнений в двух странах Африки

Наводнения в Руанде и Уганде унесли жизни по меньшей мере 136 человек

В результате наводнений и оползней из-за проливных дождей в Руанде и Уганде погибли по меньшей мере 136 человек. Число жертв стихии в двух африканских странах подсчитали местные власти, сообщает Samaa TV.

К наводнениям и оползням привели сильные ливни, продолжавшиеся на протяжении нескольких дней. В итоге в Руанде погибли 129 человек, в Уганде стихия унесла жизни еще семерых жителей. Однако профильные ведомства заявили, что спасательная операция продолжается и число жертв может увеличиться.

«Согласно имеющимся данным, это может быть самое большое число погибших в результате стихийных бедствий, зарегистрированных в стране за самый короткий период за последние годы», — заявили власти.

В декабре в благотворительной организации Christian Aid подсчитали ущерб от самых разрушительных природных катастроф в 2022 году. Наибольший ущерб пришелся на ураган Иэн, который обрушился на США и Кубу в сентябре, — разрушения оценили в 100 миллиардов долларов. Наводнения в Пакистане принесли ущерб на сумму более 30 миллиардов.