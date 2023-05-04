Психиатр назвала признаки настоящей заботы о себе

Психиатр Лакшмин: настоящая забота о себе отличается от гедонизма умением сказать «нет»

Американская психиатр Пуджа Лакшмин рассказала, чем отличается от гедонизма и потакания своим желаниям настоящая забота о себе. Отличие она назвала в колонке для The Guardian.

По словам Лакшмин, мало просто посетить воркшоп по йоге, спа-салон или массаж, чтобы по-настоящему позаботиться о себе. «Гедонистическое благополучие связано с ощущением счастья и удовольствия. Часто ненастоящая забота о себе, диеты, ретриты, лайфхаки связаны именно с этим, с фокусом на том, что приятно в моменте, с побегом из трудных ситуаций», — объяснила она.

Психиатр указала на то, что душевное благополучие, которое должно стать результатом настоящей заботы о себе, основано на действиях, соответствующих ценностям и целям человека. «Вместо того, чтобы ставить во главу угла удовольствие, такой подход основывается на личностном росте, принятии себя, поиске смысла. Он связан с режимом сна, более долгой продолжительностью жизни, уменьшением уровня воспаления в организме», — рассказала Лакшмин. Она добавила, что настоящая забота о себе имеет прямое отношение к умению сказать «нет» себе, отказавшись от вредных привычек, и окружающим, защищая свои личные границы.

При настоящей заботе о себе, уточнила она, внутренние потребности человека соответствуют его внешним проявлениям и решениям. «Настоящая забота о себе в конечном счете связана с принятием решений. Вы должны быть настойчивы в расстановке приоритетов в собственных потребностях и желаниях. Для этого вы должны научиться говорить "нет" и устанавливать границы», — заявила Лакшмин.

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