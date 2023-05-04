Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 4 мая 2023Забота о себе

В Союзе дачников подсказали правила маринования шашлыка

Глава Союза дачников Чаплин рекомендовал выбирать мясо для шашлыков ярко-красного цвета

Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock / Fotodom

Перед маринованием мясо для шашлыка нужно тщательно подготовить, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Правила подготовки мяса к жарке он подсказал в беседе с News.ru.

По словам Чаплина, мясо для маринования должно быть ярко-красным в разрезе, а объем жира в нем должен быть не более 20 процентов. «Зачистите все жилки и жесткие прослойки, тщательно промойте. Обязательно добавляйте лавровый лист, соль, черный душистый перец, <...> немного уксуса и подсолнечного масла», — рекомендовал он.

Кроме того, добавил Чаплин, мясо не стоит жарить на одной решетке или шампуре с овощами и на открытом огне, чтобы не испортить его вкус. «Не поливайте мясо слишком обильно водой или уксусом во время жарки и не переворачивайте слишком часто», — заключил эксперт.

Материалы по теме:
Что приготовить на костре? Рецепты самых простых и вкусных блюд, которые идеально есть на природе
Что приготовить на костре?Рецепты самых простых и вкусных блюд, которые идеально есть на природе
30 апреля 2023
Как приготовить вкусный шашлык? Секреты правильного маринада и советы для жарки сочного мяса
Как приготовить вкусный шашлык?Секреты правильного маринада и советы для жарки сочного мяса
1 мая 2023

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила о вреде шашлыка для здоровья. По ее словам, переедание шашлыков грозит развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Киеве и Одессе произошла серия взрывов
Белый дом предупредил о ряде экономических проблем в случае затяжного дефолта
Главу регионального отделения «Яблока» задержали по делу о дискредитации армии
Один человек пострадал из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области
45-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты своей красоты
Российские подростки подожгли кладбище и попали на видео
Автомобиль сбил велосипедиста на Садовом кольце в Москве и попал на видео
Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья ради паспорта
Появились подробности атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод на Кубани
В Союзе дачников подсказали правила маринования шашлыка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.