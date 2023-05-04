В Союзе дачников подсказали правила маринования шашлыка

Глава Союза дачников Чаплин рекомендовал выбирать мясо для шашлыков ярко-красного цвета

Перед маринованием мясо для шашлыка нужно тщательно подготовить, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Правила подготовки мяса к жарке он подсказал в беседе с News.ru.

По словам Чаплина, мясо для маринования должно быть ярко-красным в разрезе, а объем жира в нем должен быть не более 20 процентов. «Зачистите все жилки и жесткие прослойки, тщательно промойте. Обязательно добавляйте лавровый лист, соль, черный душистый перец, <...> немного уксуса и подсолнечного масла», — рекомендовал он.

Кроме того, добавил Чаплин, мясо не стоит жарить на одной решетке или шампуре с овощами и на открытом огне, чтобы не испортить его вкус. «Не поливайте мясо слишком обильно водой или уксусом во время жарки и не переворачивайте слишком часто», — заключил эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила о вреде шашлыка для здоровья. По ее словам, переедание шашлыков грозит развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству.