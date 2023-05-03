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06:15, 3 мая 2023Забота о себе

Гастроэнтеролог сообщила о вреде шашлыка для здоровья

Гастроэнтеролог Дианова: переедание шашлыков грозит развитием панкреатита и холецистита

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила о вреде шашлыка для здоровья. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, переедание шашлыков грозит развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству.

Дианова порекомендовала вместе с мясом есть зелень, чтобы избежать тяжести в животе после поедания шашлыка. «Ее нужно заранее хорошо промыть. Зелень надо замачивать в теплой воде с солью. Это снижает все риски, что там могут быть патогены. Это улучшит пищеварение и переваривание мяса», — сказала она.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что шашлык классического способа приготовления не рекомендован для питания детей, беременных и кормящих женщин. По ее словам, при приготовлении шашлыков температура внутри куска мяса или птицы не достигает более 65-70 градусов.

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Марина Совина
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