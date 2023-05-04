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16:49, 4 мая 2023Экономика

Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов «Спасибо»

Сбербанк назвал единичными случаями жалобы клиентов на списания бонусов «Спасибо»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обращения клиентов Сбербанка, связанные с односторонним списанием бонусов программы «СберСпасибо», являются единичными. Об этом заявили в пресс-службе «СберСпасибо», передает РИА Новости.

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными и несистемными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что оперативно проверяют все обращения клиентов и отзывы на портале «Банки.ру». В компании объяснили, что решение о списании бонусов принимается лишь при нарушении правил или срока действия программы — он составляет два года.

О обращениях клиентов ранее сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечалось, что жалобы на массовые списания бонусов появились в интернете — за две недели опубликовано около двух десятков обращений. Юристы при этом подтвердили законность действий компании.

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Варвара Кошечкина
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