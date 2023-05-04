В России выросли средние зарплаты

Росстат: за год в России средние зарплаты выросли на 13,2 процента

В феврале 2023 года средние зарплаты в России увеличились до 65 094 рублей. В годовом выражении рост составил 13,2 процента, со ссылкой на исследование Росстата сообщает «Комсомольская правда».

По словам директора Института нового общества Василия Колташова, на изменение средних зарплат повлияли сферы с интенсивным ростом. К ним относятся оборонная промышленность и смежные сферы: химическая, добывающая, сырьевой сектор, деятельность в области информации и связи.

Особенно заметно зарплаты выросли в регионах, предприятия которых выполняют оборонные заказы. Так, в Москве они увеличились лишь на пять процентов, в то время как в Тамбовской области зарплаты поднялись на 22,3 процента, в Ярославской области — на 18,8 процента, в Тверской — на 18,2 процента. В Тульской области и Удмуртии, где расположены оружейные заводы, зарплаты стали больше на 16,6 и 16,9 процента соответственно.

Ранее в апреле Минэкономразвития спрогнозировало рост заработных плат в России в 2023 году на уровне 10,9 процента в номинальном выражении, а доходов — около 9,2 процента. Рост доходов населения в реальном выражении превысит 3,4 процента, пообещали в ведомстве. В феврале же реальные зарплаты граждан выросли всего на 0,6 процента год к году.