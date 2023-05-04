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14:54, 4 мая 2023Силовые структуры

В суд направили дело заочно арестованного россиянина из «Правого сектора»

В Мосгорсуд направили дело воевавшего в составе «Азова» россиянина из «Правого сектора»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московский городской суд направили дело заочно арестованного за участие в деятельности организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) россиянина Александра Валова. Об этом в четверг, 4 мая, «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Россиянина также обвиняют в участии в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских военных. Следствие полагает, что Валов вступил в ряды запрещенной организации в декабре 2013 года, находясь в Киеве. Позже занимался активной пропагандой идей организации в соцсетях и с марта 2015 по декабрь 2016 года действовал в составе бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена).

По данным надзорного ведомства, Валов проживает за пределами России, и поскольку компетентными органами Украины в выдаче Валова российской стороне было отказано, то уголовное дело направили в Московский городской суд для рассмотрения по существу в его отсутствие.

Верховный суд России в 2014 году признал украинскую праворадикальную организацию «Правый сектор» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Следственный комитет России возбудил дело об участии в деятельности «Правого сектора» в отношении Валова и еще нескольких россиян 23 января 2017 года.

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Азамат Асланов
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