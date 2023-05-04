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19:33, 4 мая 2023Путешествия

Туристка воспользовалась рейсом худшей авиакомпании в Европе и поделилась опытом

Туристка совершила перелет Wizz Air за тысячу рублей и назвала плюсы авиакомпании

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка воспользовалась рейсом венгерского лоукостера Wizz Air, который считается худшей авиакомпанией в Европе, и поделилась опытом. Плюсы перелета она назвала в беседе с Daily Star.

Девушка уточнила, что нашла билет в Порту за тысячу рублей (в пересчете), и не раскрыла при этом пункт отправления. Путешественница оказалась довольна перелетом, отметив, что внутри небольшой самолет был оборудован в стиле Ryanair или EasyJet. «Регистрация и посадка прошли быстро, кресла оказались не меньше и не менее удобны, чем в других авиакомпаниях», — поделилась она.

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Туристка подчеркнула, что выбор кресла на указанном рейсе не входил в стоимость билета — услуга оплачивалась отдельно. Кроме того, для ручной клади было предусмотрено мало места, туда помещалась только сумка для ноутбука. За питание на рейсе также нужно было доплачивать дополнительно, как и за алкогольные и безалкогольные напитки, заключила собеседница издания.

Ранее в феврале стало известно, что Wizz Air был признан худшей авиакомпанией Европы, согласно результатам опроса британской организации по защите прав потребителей Which. Путешественники дали авиакомпании всего одну звезду из пяти за процедуры посадки на борт, а также за обстановку в салоне и комфорт сидений.

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Зарина Дзагоева
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