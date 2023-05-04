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17:40, 4 мая 2023Интернет и СМИ

Twitter опроверг слова Джо Байдена под его постом

Соцсеть Twitter прикрепила к посту Байдена статьи, опровергающие его слова о дефолте

Фото: Christian Lue / Unsplash

Социальная сеть Twitter разрешила сообществу проверки фактов прикрепить к посту президента США Джо Байдена ссылки на статьи, которые опровергают его слова. Соответствующее уведомление появилось под записью американского лидера о дефолте.

Байден написал, что американское государство никогда не находилось в состоянии дефолта, однако сообщество проверки фактов соцсети прикрепило четыре ссылки, которые содержат информацию, опровергающую это заявление.

Участники программы соцсети «Примечания сообщества» сопроводили пост американского президента материалами о четырех дефолтах в США в период с 1779 по 1979 год. В уведомлении под постом отмечается, что статьи добавляют к твиту контекст, который «будет полезен другим читателям».

1 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. По ее словам, если конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, то правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.

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Олег Давыдов
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