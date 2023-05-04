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17:08, 4 мая 2023Интернет и СМИ

VK откроет доступ к эксклюзивному контенту

Пользователи VK получат эксклюзивный доступ к популярным шоу Medium Quality

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к популярным шоу — с мая этого года на платформе, раньше, чем на других ресурсах, начнут выходить выпуски проектов Medium Quality. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Продакшн Medium Quality выпускает такие шоу, как «Контакты» с Антоном Шастуном, «Я себя знаю!» с Азаматом Мусагалиевым и «Ошуительное Хоу» с Гариком Харламовым. Также среди проектов компании — «Большое Шоу» с участием комиков и ведущим Азаматом Мусагалиевым, стендап-концерты от Outside standup и другие.

С мая новые выпуски этих шоу будут публиковаться на «VK Видео» на пять дней раньше, чем на других платформах. Помимо этого, видеосервис планирует вскоре расширить библиотеку сериалов, а также представить новые форматы с участием звезд.

Ранее сообщалось, что VK готовится провести в Москве «Большой стендап-фестиваль», который организуют продюсеры Labelcom, «Открытого микрофона» и других популярных проектов. Мероприятие пройдет с 19 по 22 мая.

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Полина Матюхина
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