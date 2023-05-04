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03:18, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

«Суспiльне»: в Одессе прогремели пять взрывов, в Киеве работают системы ПВО

Фото: Unsplash.com

В Одессе в ночь на 4 мая прозвучали пять взрывов. Об этом сообщило издание «Суспiльне» («Общественное») в Telegram-канале Сообщение о первом взрыве последовало в 2:46. В украинском регионе объявлена воздушная тревога.

Издание «Страна.ua» в Telegram-канале пишет, что взрыв прозвучал в Киеве. Отмечается, что местная администрация подтвердила работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Воздушная тревога объявлена в Киевской области в 2:03, в Кировоградской — в 2:09, в украинской столицы сирены прозвучали в 2:21 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы, в двух регионах была объявлена воздушная тревога. Вечером 3 мая взрывы были слышны в Херсоне.

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Марина Совина
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