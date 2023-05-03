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23:33, 3 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в двух областях

«Зеркало недели»: в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Pixabay

В Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы, в двух регионах объявлена воздушная тревога, сообщает в Telegram-канале издание «Зеркало недели».

Отмечается, что о взрывах сообщают мониторинговые паблики. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены прозвучали около 22:20 по московскому времени.

Издание «Суспiльне» («Общественное») в Telegram-канале отмечает, что вечером 3 мая взрывы были слышны в Херсоне.

Информацию о взрывах также подтвердил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Херсон, Сумщина, Черниговщина, Славянск, Курахово — громко!» - написал он, не уточняя подробностей.

Ранее в городе Волчанске Харьковской области произошли взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Предупредительные сигналы 3 мая звучали в Киеве и нескольких украинских регионах. Как сообщалось, сирены были включены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях республики, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Марина Совина
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