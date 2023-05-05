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14:42, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Дмитрий Гордон выдал видео с БПЛА для световых шоу за армию дронов Украины

Дмитрий Гордон опубликовал видео с БПЛА для световых шоу и назвал их армией дронов Украины

Кадр: Telegram-канал «Дмитрий Гордон»

4 мая журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где запечатлен запуск десятков дронов. Свою публикацию он сопроводил подписью «Армия дронов к контрнаступлению (ВСУ на юго-востоке Украиныприм. "Ленты.ру") готова».

В действительности видео было снято в Китае, а не на Украине. Об этом свидетельствуют закадровый разговор и надписи на китайском языке.

Сам ролик изначально был опубликован в Twitter-аккаунте пользователя @Rainmaker1973. На нем показана проверка синхронной работы так называемых дронов-светлячков, использующихся для популярных световых шоу. Благодаря светильнику, модулю GPS и приборам ориентации в пространстве дроны в воздухе образуют сложные светящиеся фигуры.

Дроны, показанные в ролике, изготовлены специально для световых шоу, поэтому их невозможно использовать в военных целях.

Публикация не получила охвата в СМИ, Telegram-каналах и социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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Варвара Кошечкина
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