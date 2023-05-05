Китай заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с Россией

Глава МИД КНР заявил о готовности Китая урегулировать кризис на Украине вместе с Россией

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил о готовности Пекина урегулировать кризис на Украине вместе с Москвой на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте китайского ведомства.

«Китай будет настойчиво продвигать идею мирных переговоров и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса», — говорится в сообщении.

Также Цинь Ган указал на усиление взаимодействия между Пекином и Москвой после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте. По его словам обе страны на всех уровнях поддерживают все более активные контакты, а также продвигают сотрудничество по всем направлениям.

На встрече с китайским коллегой Цинь Ганом Сергей Лавров обсудил мирное урегулирование на Украине. Встреча глав МИД двух стран прошла в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.