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15:19, 5 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт объяснила правила выбора кроссовок для тренировок

Фитнес-эксперт посоветовала выбирать кроссовки на плоской подошве для силовых тренировок

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Юлия Гуляева объяснила правила выбора кроссовок для тренировок. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Гуляева рассказала, что для каждого вида занятий нужны свои кроссовки. Для силовых или функциональных тренировок она посоветовала выбирать обувь на плоской и максимально устойчивой подошве. Беговые кроссовки с перекатом для этого вида занятий не подойдут, поскольку они не позволяют контролировать распределение веса в стопе.

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Для степа и аэробики специалист рекомендовала выбирать обувь с максимальной амортизацией. Она отметила, что такие кроссовки помогают снизить ударную нагрузку и при этом хорошо фиксируют стопу.

Гуляева добавила, что некоторые виды тренировок подразумевают отсутствие обуви. «Более того, занимайтесь без носков, босиком, чтобы стопа могла нормально работать и движения пальцев не были ничем ограничены», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Он посоветовал отказаться от высокоинтенсивных интервальных тренингов, подтягиваний киппингом и жима ногами.

Андрей Стрельцов
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