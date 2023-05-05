Американские сенаторы возмутились акцией ВМС с участием травести-артиста

Сенаторы обратились в ВМС США по поводу трансвестита, привлекавшего на службу добровольцев

Ряд американских сенаторов-республиканцев обратились к министру Военно-морских сил (ВМС) страны Карлосу Дель Торо, выразив протест против акции для привлечения на службу молодых добровольцев с участием травести-артиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о старшине ВМС США Джошуа Келли, который выступал в женских костюмах под псевдонимом «Гарпия Дэниэлс». Он участвовал в программе «Цифровой посол», ролики с ним размещались в TikTok. Подобная акция вызвала возмущение у четырнадцати сенаторов, считающих, что это «не совместимо с популяризацией Вооруженных сил США». «Где ВМС проводит черту в продвижении личной деятельности своих инфлюэнсеров? Будет ли ВМС привлекать экзотических танцовщиц, чтобы привлечь внимание возможных новобранцев?» — говорится в их письме к Карлосу Дель Торо.

Ранее республиканцы уличили администрацию американского президента Джо Байдена в финансировании шоу трансвеститов в Эквадоре за счет налогоплательщиков. Они потребовали разъяснений от Госдепа по поводу решения утвердить грант в размере 20 600 долларов Североамериканскому культурному центру Авраама Линкольна в Эквадоре для проведения трех мастер-классов, 13 транс-представлений и создания двухминутного документального фильма.