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07:58, 5 мая 2023Экономика

Подсчитаны возможные последствия запрета на полеты дронов в Москве и Петербурге

«Ъ»: запрет на использование беспилотников может отбросить отрасль на пять лет назад

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участники рынка подсчитали возможные последствия запрета на полеты дронов в Москве и Петербурге, передает издание «Коммерсант». По их мнению, в случае, если ограничения продлятся до конца года, общие потери могут составить около 1,5 миллиарда рублей.

Гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов отметил, что, без учета столичных регионов, потери по России могут превысить 10 миллиардов рублей. В то же время глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев считает, что последние ограничения в столичных регионах не принесут серьезных финансовых убытков рынку, хотя косвенное негативное влияние будет колоссальным. Продление запрета до конца года может отбросить отрасль на пять лет назад, так как ее объемы уменьшатся, заявил эксперт.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин запретил полеты дронов над столицей. Его заявление было сделано незадолго до появления информации об атаке украинских дронов на Кремль. Позже аналогичные ограничения ввели власти Санкт-Петербурга. На данный момент запрет на использование беспилотников действует уже в 40 регионах России.

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Марина Совина
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