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12:11, 5 мая 2023Наука и техника

Названы самые простые в ремонте смартфоны

Electronics Hub: Moto G7 и аппарат Samsung признали самыми простыми в ремонте смартфонами

Фото: Unsplash

Специалисты сервиса Electronics Hub рассказали о самых простых и сложных телефонах в обслуживании. Отчет доступен на сайте компании.

Эксперты изучили инструкции по ремонту 228 моделей смартфонов из списка iFixit и оценили сложность обслуживания каждого аппарата. В результате авторы назвали самые простые и сложные устройства в ремонте. Самым простым оказался Motorola Moto G7, обслуживание которого занимает 25 минут. Также в рейтинг попали Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 11 Pro Max и iPhone 13.

Самым сложным в ремонте аппаратом признали Google Pixel 7 — на все операции с устройством ушло более часа. Специалисты отметили, что девайс от Google имеет много съемных элементов и крошечные винты. Также возникли проблемы с ремонтом Samsung Galaxy Note 10, iPhone SE третьего поколения, Xiaomi Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9.

В отчете говорится, что Asus, HTC и LG производят смартфоны, которые проще всего обслужить — в среднем ремонт аппаратов бренда занял не более 30 минут. Напротив, сложность девайсов, которые производят Sony, Xiaomi и Huawei, назвали относительно высокой.

В середине апреля инсайдеры сообщили, что компания Samsung вернет на некоторые свои смартфоны съемные аккумуляторы. Отмечается, что новые батареи будут приспособлены для быстрого обслуживания и замены.

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Андрей Ставицкий
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