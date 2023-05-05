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18:20, 5 мая 2023Культура

Умер режиссер фильма «Параграф 78» Михаил Хлебородов

На 57-м году жизни скончался режиссер фильма «Параграф 78» Михаил Хлебородов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На 57-м году жизни скончался российский режиссер, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил режиссер Григорий Константинопольский.

Причины смерти кинематографиста не раскрываются.

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года в Москве. В 1992-м окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства.

В 2007 году представил двухсерийный фильм «Параграф 78», а спустя шесть лет — картину «Курьер из "Рая"». Являлся автором сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник».

Помимо этого, Хлебородов сотрудничал с музыкальными исполнителями — снимал клипы для группы «Мумий Тролль» на песни «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», а также для музыкальнных коллективов «Белый орел», «Моральный кодекс», «Маша и медведи» и «Мальчишник». Срежиссировал клип Алены Свиридовой на композицию «Розовый фламинго», а также работал с Лаймой Вайкуле, Дмитрием Маликовым, Богданом Титомиром, Валерией и другими артистами.

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Анастасия Астахова
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