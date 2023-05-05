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10:32, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» дала один совет хейтерам

Илана из «Уральских пельменей» посоветовала хейтерам отписаться от нее

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана, также известная как Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), дала один совет своим хейтерам. В посте, размещенном в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), она порекомендовала всем хейтерам отписаться от нее.

«Когда у людей светло на душе, хочется писать людям только хорошее. Обнимаю всех тех, кто пишет мне гадости, видимо, вам плохо», — написала сначала Илана в одной из своих сторис.

После этого ей пришел ответ от одной из подписчиц, которая порекомендовала звезде «Уральских пельменей» не обращать внимания на хейтеров. Поклонница Иланы также выразила недоумение, что подобные люди продолжают получать обновления от артистки.

«Вот да, господа, — согласилась Илана. — Не мучайте себя, отписывайтесь!»

Ранее Илана пожаловалась на долгие поездки на автобусах во время гастролей. Артистка отметила, что ей больше нравится добираться до необходимого места с помощью самолета.

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Олег Давыдов
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