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01:25, 5 мая 2023Ценности

44-летняя Летиция Каста показала фигуру в купальнике

44-летняя супермодель Летиция Каста снялась в купальнике для рекламы бренда Calzedonia

Фото: @laetitiacasta

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась для рекламы итальянского бренда нижнего белья и пляжной одежды Calzedonia. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 44-летняя манекенщица предстала на фоне моря, позируя лежа на боку. Она завела одну руку за голову, а другую согнула в локте и оперлась на бетонную опору. Знаменитость показала фигуру в слитном черном купальнике с вырезами в зоне ребер, завязками на шее и с соединяющим чашки кольцом. При этом Каста распустила волосы, сделала макияж в коричневой гамме и дополнила образ крупными серьгами.

Подписчики оценили внешний вид модели в комментариях. «Время над тобой не властно», «Самая красивая», «Что за чудо!», «Прекрасна», «Богиня», «Женщина мечты», — восхитились пользователи сети.

Ранее американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала внешность без макияжа в новой съемке для модного бренда Frankies Bikinis. На размещенных фото 55-летняя знаменитость позирует у бассейна, лежа в огромной ракушке. На ней надет слитный купальник белого цвета, оформленный вырезом посередине и завязками на груди. Кроме того, манекенщица примерила бикини той же цветовой гаммы.

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Алина Гостева
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