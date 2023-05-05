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20:04, 5 мая 2023Силовые структуры

Москвич изрезал ножом мужчину из-за переписки с его женой в мессенджере

Житель Москвы изрезал ножом мужчину из-за непристойной переписки с его женой в мессенджере

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полицейские задержали 26-летнего жителя Москвы, напавшего на мужчину из-за непристойной переписки с его женой в мессенджере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, москвичу не понравилось, что оппонент писал интимные сообщения его супруге. Во время встречи во дворе одного из домов на Дмитровском шоссе в ночь на 5 мая подозреваемый напал на онлайн-соблазнителя и несколько раз ударил его ножом в грудь и спину.

Пострадавшего заметили прохожие на остановке, после чего его госпитализировали. Нападавшего задержали по горячим следам.

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Владимир Шарапов
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