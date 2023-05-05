Пенис длиной несколько метров украсил лужайку перед коронацией Карла III

Празднование коронации Карла III в городе Бат пройдет возле гигантского пениса

Гигантская фигура в виде пениса украсила исторический газон в британском городе Бат, отведенный для празднования коронации монарха Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Неизвестные злоумышленники выстригли половой орган в траве перед Королевским полумесяцем — полукругом из 30 зданий XVIII века, считающимся городской достопримечательностью. Длина фигуры составляет несколько метров.

Ожидалось, что 6 мая, когда в Лондоне начнется коронация Карла III, на этой лужайке пройдут праздничные мероприятия для горожан. Скрыть гигантский пенис к этому сроку уже не удастся.

Карл III не впервые сталкивается с протестами. В 1969 году валлийские сепаратисты планировали заложить бомбу под королевский поезд, следующий на церемонию пожалования титула принца Уэльского. Взрывное устройство сработало раньше времени, погиб один человек.

Коронация Карла III пройдет 6 мая в Лондоне. Ожидается, что в ней будут участвовать король ашанти Осей-Туту II, испанский король Филипп VI, шведский король Карл XVI Густав, король Тонги Тупоу VI, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и представители других королевских династий мира.

Ранее сообщалось, что Карл III оказался миллиардером. По оценкам экспертов, его состояние составляет 1,82 миллиарда фунтов стерлингов (около 185 миллиардов рублей).