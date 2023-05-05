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15:13, 5 мая 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу 50 тысяч билетов от 999 рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу 50 тысяч билетов стоимостью от 999 рублей по 170 популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Акция, стартовавшая в пятницу, 5 мая, распространится на перелеты с 10 по 31 мая 2023 года. В этот период соотечественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Мурманск, Владикавказ, Сочи, Саратов, Калининград, Уфа, Оренбург, Минск, Стамбул, Анталья, Самарканд, Гюмри с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

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Окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограниченно.

Ранее сообщалось, что выгоднее всего в летний период жители Москвы смогут улететь в Саранск, Санкт-Петербург и Ульяновск. Расходы на дорогу в обе стороны составят от 7,3 до 9,9 тысячи рублей. Средняя цена билетов в мае и летом из столицы в другие города России не превышает 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно.

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Валентина Процкова
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