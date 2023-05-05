Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу 50 тысяч билетов от 999 рублей

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу 50 тысяч билетов стоимостью от 999 рублей по 170 популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Акция, стартовавшая в пятницу, 5 мая, распространится на перелеты с 10 по 31 мая 2023 года. В этот период соотечественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Мурманск, Владикавказ, Сочи, Саратов, Калининград, Уфа, Оренбург, Минск, Стамбул, Анталья, Самарканд, Гюмри с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограниченно.

Ранее сообщалось, что выгоднее всего в летний период жители Москвы смогут улететь в Саранск, Санкт-Петербург и Ульяновск. Расходы на дорогу в обе стороны составят от 7,3 до 9,9 тысячи рублей. Средняя цена билетов в мае и летом из столицы в другие города России не превышает 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно.