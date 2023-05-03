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12:15, 3 мая 2023Путешествия

Россиянам назвали самые дешевые направления для полетов по стране летом

«Туту.ру»: дешевле всего летом россияне смогут улететь из Москвы в Саранск и Петербург

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Выгоднее всего в летний период жители Москвы смогут улететь в Саранск, Санкт-Петербург и Ульяновск. Самые дешевые направления для полетов россиян по стране летом назвали аналитики сервиса «Туту.ру», результаты исследования приводит РИА Новости.

Наиболее бюджетные авиабилеты из столицы россиянам также удастся приобрести в Псков, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Волгоград и Екатеринбург. Расходы на дорогу в обе стороны составят от 7,3 до 9,9 тысячи рублей.

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Более того, специалисты подчеркивают, что средняя цена билетов в мае и летом из Москвы в другие горда России не превышает 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно.

При этом из Санкт-Петербурга дешевле всего улететь в Москву, Калугу, Череповец, Мурманск, Оренбург, Тобольск, Сыктывкар, Уфу, Казань и Пермь. Авиабилеты на эти направления обойдутся россиянам от 7,3 до 12 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что российские туристы нашли способ сэкономить на путешествиях. По данным представителей АТОР, россияне начали сокращать длительность отпуска, чтобы компенсировать рост цен на отдых.

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Фариза Бацазова
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