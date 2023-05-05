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14:21, 5 мая 2023Силовые структуры

Инвалид развратил российскую школьницу и покончил с собой

В Челябинской области инвалид совершил суицид после домогательств к школьнице

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели инвалида второй группы. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Ura.Ru.

По данным издания, ЧП произошло в городе Касли. Мужчина в ночь на 4 мая домогался 15-летней школьницы. После того как девушка вырвалась из рук педофила, она рассказала о произошедшем бабушке, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Силовики возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Но утром следующего дня выяснилось, что насильник совершил суицид.

4 мая сообщалось, что жителя Астрахани, в течение 12 лет насиловавшего несовершеннолетнюю падчерицу, осудили на 22 года.

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Владимир Седов
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