Инвалид развратил российскую школьницу и покончил с собой

В Челябинской области инвалид совершил суицид после домогательств к школьнице

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели инвалида второй группы. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Ura.Ru.

По данным издания, ЧП произошло в городе Касли. Мужчина в ночь на 4 мая домогался 15-летней школьницы. После того как девушка вырвалась из рук педофила, она рассказала о произошедшем бабушке, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Силовики возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Но утром следующего дня выяснилось, что насильник совершил суицид.

4 мая сообщалось, что жителя Астрахани, в течение 12 лет насиловавшего несовершеннолетнюю падчерицу, осудили на 22 года.