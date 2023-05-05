Стала известна реакция Кевина Костнера на просьбу супруги о разводе

Page Six: актер Кевин Костнер был ошеломлен просьбой супруги о разводе после 18 лет брака

Голливудский актер Кевин Костнер был ошеломлен просьбой супруги Кристин Баумгартнер о разводе после 18 лет брака. Об этом сообщает Page Six.

«К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака», — говорится в заявлении представителя актера.

По словам источника издания, 68-летний Костнер был очень удивлен действиями жены. «Он явно не хочет развода, и он хочет ее вернуть», — добавил он.

49-летняя Баумгартнер подала заявление на развод с актером, сославшись на «непримиримые разногласия». Жена артиста также попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми пары. Аналогичный запрос направил Костнер. Женщина также настаивает на материальной поддержке после развода, которая положена женщинам по закону в США.