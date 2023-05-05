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21:24, 5 мая 2023Из жизни

Дети поиграли в саду и нашли человеческий череп

Daily Mail: в Великобритании дети нашли в саду череп, украденный подростком из церкви

Фото: Lorraine O'Sullivan / Reuters

В городе Абердин, Великобритания, двое маленьких детей играли в саду и нашли полиэтиленовый пакет с человеческим черепом, который украл из церкви подросток. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать одного из детей, 25-летняя Теган Майалл, рассказала, что после находки ее четырехлетний сын Ноа и девочка, с которой он играл, были потрясены случившимся. «Они побежали на окраину сада и схватили этот пакет. Я и мать девочки взяли пакет, чтобы посмотреть, что в нем. Дети играли с ним, так как подумали, что это декорация к Хеллоуину», — пояснила женщина.

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На место происшествия приехали полицейские и оцепили район на пять часов.

По итогам расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинение в краже черепа из церкви.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла часть парка в Фениксе, США, после того как турист обнаружил на его территории череп убитого человека. Прибывшие на место полицейские обнаружили поблизости и другие части человеческого тела.

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Алиса Дмитриева
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